Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:09, 8 декабря 2025Путешествия

Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

The Rakyat Post: Китайская туристка выпала из окна отеля в Малайзии и не выжила
Алина Черненко

Фото: EnthusiasticPhotographers / Shutterstock / Fotodom

Китайская туристка поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила. Подробностями истории поделился портал The Rakyat Post.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря, в городе Кота-Кинабалу в Малайзии. Полиция получила сообщение о падении женщины около семи утра и немедленно направила сотрудников на место происшествия.

30-летнюю жительницу Пекина нашли лежащей без сознания на припаркованной рядом с отелем машине. Экстренные службы констатировали ее кончину. Автомобиль получил значительные повреждения: лобовое стекло разбилось, а на передней части образовалась заметная вмятина. Полиция проводит расследование для установления точной причины трагедии.

В июле другой китайский турист, упавший из окна отеля в Таиланде, спровоцировал расследование о мошенничестве. Приехавшие на место полицейские обнаружили, что все комнаты в гостинице напоминали офисные кол-центры, которые могли использовать злоумышленники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Европе прокомментировали темпы наступления российских войск

    Российский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok