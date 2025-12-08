Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

The Rakyat Post: Китайская туристка выпала из окна отеля в Малайзии и не выжила

Китайская туристка поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила. Подробностями истории поделился портал The Rakyat Post.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 декабря, в городе Кота-Кинабалу в Малайзии. Полиция получила сообщение о падении женщины около семи утра и немедленно направила сотрудников на место происшествия.

30-летнюю жительницу Пекина нашли лежащей без сознания на припаркованной рядом с отелем машине. Экстренные службы констатировали ее кончину. Автомобиль получил значительные повреждения: лобовое стекло разбилось, а на передней части образовалась заметная вмятина. Полиция проводит расследование для установления точной причины трагедии.

В июле другой китайский турист, упавший из окна отеля в Таиланде, спровоцировал расследование о мошенничестве. Приехавшие на место полицейские обнаружили, что все комнаты в гостинице напоминали офисные кол-центры, которые могли использовать злоумышленники.

