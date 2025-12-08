Реклама

10:34, 8 декабря 2025Забота о себе

Женщина запила обезболивающие алкоголем и не выжила

Terra: Британка не выжила после того, как запила обезболивающие бокалом вина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Эми Барнс не выжила после того, как запила обезболивающие препараты алкоголем. Ее историю рассказало издание Terra.

У 37-летней Барнс последние годы были сильные боли в спине. В конечном итоге медики назначили ей операцию на позвоночнике, но она так и не дождалась хирургического вмешательства. В один из дней женщину обнаружили без сознания в постели возлюбленного.

Позднее выяснилось, что британка перед сном приняла несколько обезболивающих таблеток и запила их бокалом вина. Такое сочетание привело к глубокой и фатальной седации. Ни один из медикаментов не фигурировал в токсикологическом отчете в смертельной дозе, поэтому произошедшее признали несчастным случаем.

Ранее британке Виктории Аботораби врачи назначили антибиотики для лечения отита. Из-за редкой неблагоприятной реакции на таблетки она лишилась возможности нормально ходить.

