Забота о себе
03:01, 8 декабря 2025

Женщинам подсказали упражнение для развития сексуальности

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Peace / Shutterstock / Fotodom  

Мастурбация — это самое первое упражнение для тех женщин, которые стремятся развить свою сексуальность, утверждает физиотерапевт Соня Бедате. Этот способ она подсказала в беседе с изданием El Pais.

По словам Бедате, мастурбация необходима, чтобы установить прочную связь между телом и головным мозгом, поскольку последний во время самоудовлетворения учится распознавать и регистрировать приятные ощущения, возникающие при стимуляции гениталий и эрогенных зон.

«Мастурбация также усиливает кровоток в области таза, высвобождает эндорфины, которые снимают боль, снижает уровень кортизола, расслабляет и помогает при бессоннице. Тазовое дно укрепляется и поддерживается в форме во время сексуальной активности, будь то в одиночку или с партнером», — добавила специалистка.

Ранее сексолог Софи Роос заявила, что у многих людей зимой снижается либидо. По ее мнению, это происходит из-за короткого светового дня.

