21:53, 8 декабря 2025

Звезда «Титаника» резко высказалась о худеющих коллегах

Актриса Кейт Уинслет заявила, что ее пугают люди, худеющие с помощью препаратов
Андрей Шеньшаков

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская актриса Кейт Уинслет, известная по роли в «Титанике» и других знаковых картинах, резко высказалась о препаратах для похудения, которые используют ее коллеги. Ее слова передает издание Sunday Times.

Оскароносная актриса призналась, что ее пугают знаменитости, которые худеют любой ценой.

«Если самооценка так зависит от внешности, это пугает и вызывает недоумение. Некоторые делают все возможное, чтобы не быть собой. Знают ли они, что помещают в свой организм. Их пренебрежение своим здоровьем ужасает», — заявила Кейт.

Также Уинслет призвала женщин принять естественный процесс старения и не прибегать к инъекциям и филлерам. «Расстраивает, что молодые женщины не имеют представления о том, что такое быть красивой на самом деле», — добавила она.

Ранее стало известно, что 50-летняя британская актриса Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе.

