670 человек эвакуировали из российского колледжа по одной причине

В Новосибирске 670 человек эвакуировали из педагогического колледжа из-за пожара

В Новосибирске 670 человек были эвакуированы из педагогического колледжа по одной причине, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что в здании произошел пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

В новосибирском управлении МЧС отметили, что тушение пламени продолжается.

О происшествии в Новосибирске стало известно ранее. Огонь охватил здание педагогического колледжа №1 имени Макаренко на улице Линейной.

К ликвидации огня привлекли 67 человек и 17 единиц спецтехники.