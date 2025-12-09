Реклама

07:27, 9 декабря 2025Россия

670 человек эвакуировали из российского колледжа по одной причине

В Новосибирске 670 человек эвакуировали из педагогического колледжа из-за пожара
Майя Назарова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Новосибирске 670 человек были эвакуированы из педагогического колледжа по одной причине, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что в здании произошел пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

В новосибирском управлении МЧС отметили, что тушение пламени продолжается.

О происшествии в Новосибирске стало известно ранее. Огонь охватил здание педагогического колледжа №1 имени Макаренко на улице Линейной.

К ликвидации огня привлекли 67 человек и 17 единиц спецтехники.

