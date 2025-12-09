Реклама

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 9 декабря 2025Мир

Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

NBC: Власти США накажут школьников, выложивших телами свастику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikipedia

Американские власти привлекут к административной ответственности учеников одной из школ Сан-Хосе в штате Калифорния после того, как они выложили своими телами свастику на футбольном поле. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Учащиеся, причастные к этому, понесут ответственность за причиненный вред», — заявила директор школы Бет Сильбергельд, отметив, что школа, согласно законодательству, не имеет право обсуждать наказание учащихся.

Расследованием инцидента занимается полиция Сан-Хосе, расценившая свастику на футбольном поле как преступление на почве ненависти. Какая именно мера пресечения будет применена по отношению к школьникам, правоохранители пока не уточнили.

Ранее выяснилось, что немецкие школьники стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях. Студенческие советы ряда федеральных земель Германии в совместном письме заявили, что свастики и нацистские приветствия — это «уже не маргинальное явление».

