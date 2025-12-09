Россия выкупила почти все грузинские яблоки

Geostat: 96 процентов экспорта грузинских яблок в 2025 году ушло в Россию

С начала 2025 года Россия выкупила почти все яблоки, которая Грузия отправляет на экспорт. На ее долю пришлось 96 процентов поставок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правительственное агентство статистики Geostat.

В общей сложности грузинские производители поставили в Россию 13,7 тысячи тонн яблок, что в три раза больше, чем годом ранее, и стало максимумом с 2009 года. Стоимость поставок выросла до 8,7 миллиона долларов, что также наибольшее значение за 17 лет.

К концу года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 4,2 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 2,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в октябре Россия импортировала из Грузии 6,5 тысячи тонн вина, что стало максимальным показателем с апреля 2024 года. По сравнению с сентябрем поставки выросли на 10 процентов.

Также в сентябре Россия возобновила закупки в Грузии винограда, прекращенные в декабре 2024 года. С того момента на протяжении трех кварталов поставки не велись.