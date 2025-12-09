Россиянам пообещали падение цен на один вид жилья

«Циан»: Ставки аренды жилья в России снизятся до начала лета 2026 года

Съемное жилье в России подешевеет в следующем году. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделились аналитики платформы «Циан».

По их расчетам, ставки аренды в крупных городах страны снизятся до начала лета 2026 года. Как полагают специалисты, цены пойдут вниз уже в ближайшие месяцы и продолжат опускаться примерно на полтора процента ежемесячно. Ставки перейдут к росту только в июне-июле следующего года, заявила ведущий аналитик сервиса Елена Бобровская.

2025 год, по наблюдениям собеседницы агентства, оказался более спокойным для рынка аренды, чем 2024-й: впервые за несколько лет как спрос, так и цены не выросли, а остались на прежнем уровне. Так, стоимость аренды «однушки» на начало декабря 2025-го составила 29,2 тысячи рублей в месяц, поднявшись лишь на один процент в сравнении с декабрем 2024 года. Съемные «двушки» в России также подорожали всего на один процент, достигнув 40,3 тысячи рублей в месяц.

В Москве рост также ограничился одним процентом — аренда однокомнатных квартир подорожала до 69,2 тысячи рублей в месяц. При этом снимать двухкомнатные квартиры стало даже дешевле — теперь за такой объект арендаторам придется платить на 2 процента меньше, в среднем 111,3 тысячи рублей ежемесячно. Ставки аренды однокомнатного жилья в Санкт-Петербурге выросли на 6 процентов, до 45,5 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатного — на 4 процента, до 68,6 тысячи рублей.

Ранее россияне назвали главные критерии выбора съемного жилья. Как показал опрос, 47 процентов потенциальных арендаторов учитывают состояние ремонта и сантехники в квартире, посторонние запахи могут отвернуть от квартиры 37 процентов опрошенных, а шум — 34 процента.