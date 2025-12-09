Минобороны России заявило о контроле над Остаповским Днепропетровской области

Российская армия взяла под контроль Остаповское Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Варваровка, Косовцево, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 210-ти военнослужащих, 6 автомобилей и боевую бронемашину. Уничтожен склад материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось о контроле над Новоданиловкой Запорожской области. Село заняли подразделения группировки войск «Днепр». До этого сообщалось, что российские войска контролируют Ровное в Донецкой народной республике.