Экономика
16:16, 9 декабря 2025Экономика

BAIC приготовил новую модель для России

В BAIC планируют привезти новый кроссовер в Россию
Светлана Ходос

Фото: Zoerides / Wikimedia

Компания BAIC начала процесс сертификации нового электрического кроссовера ArcFox αT (Alpha-T) для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которые входит и Россия. Выпуск модели налажен на совместном предприятии китайской марки с австрийской Magna на территории Китая. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

В салоне электрокара смогут разместиться до пяти пассажиров. Размеры новинки составляют 4788 х 1940 х 1683 миллиметра в длину, ширину и высоту соответственно, размер колесной базы равен 2915 миллиметров.

Предполагается, что сертификат соответствия производитель будет получать на машину с передним и полным приводом, а покупателям будет предложено несколько вариантов силовых установок мощностью от 218 до 435 лошадиных сил. Запас хода, в зависимости от версии, составит от 480 до 688 километров.

Ранее в BAIC заявили, что не намерены сворачивать продажи на российском рынке кроссоверов X55 и X75. Более того: в перспективе планируется расширение доступных в нашей стране вариантов за счет полноприводных версий моделей.

