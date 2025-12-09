Боец СВО под обстрелами вытаскивал с поля боя дезориентированного сослуживца с ранением

RT: Боец СВО под обстрелами ВСУ вытаскивал с поля боя раненого сослуживца

Боец специальной военной операции (СВО) с позывным Шрам под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) вытаскивал на себе с поля боя дезориентированного сослуживца с ранением. Историю публикует RT.

Как рассказал получивший в бою ранение военнослужащий с позывным Начкар, он был дезориентирован, и не понимал, что происходит вокруг.

«Тогда Шрам меня тогда за руки подхватил, мол "давай соберись", "я тебе помогу", "давай за мной", "не отставай"», — вспомнил боец.

По его словам, сослуживец вывел его из леса и довел до госпиталя, невзирая на атаки дронов и обстрелы минометов. «Нет слов, чтобы описать, что рядом с тобой друг, который готов отдать в любую секунду свою жизнь, чтобы спасти твою», — заключил Начкар.

Ранее сообщалось, что другому бойцу СВО пришлось ползти до российских позиций семь часов с раненой рукой. Первую операцию ему провели в подвале.