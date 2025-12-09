Реклама

13:49, 9 декабря 2025

Бортников сделал заявление из-за роста числа атак украинских дронов на Россию

Бортников: Число атак украинских дронов на объекты ТЭК и транспорта увеличилось
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Число атак украинских дронов на объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России в 2025 году увеличилось. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, передает РИА Новости.

Он заявил, что в текущем году существенного увеличилось количество террористических посягательств украинских спецслужб с применением беспилотников на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в России правоохранители предотвратили 273 теракта.

