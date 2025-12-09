Реклама

Россия
20:42, 9 декабря 2025Россия

Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ на подлете к Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vasilisa Stepanenko / AP

Четвертый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву», — написал он, отметив, что сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщил, что аэропорт Жуковский ввел временные ограничения, из-за чего принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Это уже четвертый за день БПЛА, о котором сообщает градоначальник. Изначально он опубликовал пост о срабатывании системы противовоздушной обороны из-за двух дронов. Затем системы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве.

