16:57, 9 декабря 2025Россия

Система ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники ВСУ

Мэр Москвы Собянин: Система ПВО сбила летевшие на столицу БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России сбила летевшие на Москву беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram московский градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, всего силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ. В каких именно районах военные сбили БПЛА, не уточняется. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр столицы. О пострадавших или разрушениях не уточняется.

Позже, в 17:12, Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона.

Ранее 9 декабря сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Чечню. Глава региона Рамзан Кадыров опубликовал видео с моментом уничтожения БПЛА.

