Чумаков признался в сложностях в браке

Алексей Чумаков заявил, что ему всегда сложно выбирать подарки своей жене

Певец Алексей Чумаков сообщил, что испытывает волнение при выборе подарков для своей супруги Юлии Ковальчук. Его слова передает Пятый канал.

Чумаков признался, что процесс поиска достойного сюрприза всегда дается ему непросто.

«Для меня это большой стресс, я не знаю, что подарить собственной жене», — заявил артист.

При этом, по словам певца, супруга не любит озвучивать свои пожелания и предпочитает сюрпризы, что только усложняет задачу.

