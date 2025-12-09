Директор Долиной пожаловался на угрозы расправой и травлю певицы

Директор Ларисы Долиной заявил, что певице угрожали расправой на фоне скандала

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица регулярно сталкивается с угрозами от недоброжелателей на фоне скандала с продажей ее квартиры. Его слова передает «Абзац».

Пудовкин пожаловался, что физическое давление на артистку стало сложно отделить от морального, поскольку Долина столкнулась с огромным количеством критики и оскорблений. «Люди перешли все границы. А если бы так случилось с их мамой или сестрой? Проклинают детей, говорят, чтобы горела в аду», — пояснил он.

Директор Долиной подчеркнул, что исполнительница не совершила тяжкого преступления, а лишь «получила решение суда». В то же время она стала получать угрозы расправой и была вынуждена подать заявления в полицию. Происходящее Пудовкин назвал «физической травлей женщины в уважаемом возрасте».

Ранее Пудовкин заявил, что здоровье Долиной пострадало из-за скандала. Он сообщил, что певица пережила сильнейший стресс, пострадала «по-человечески», а ее здоровье теперь подорвано.