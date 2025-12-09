Дмитриев прокомментировал штраф ЕС против соцсети Маска

Дмитриев назвал решающим испытанием штраф ЕС против соцсети Х

Штраф Европейского союза (ЕС), наложенный на соцсеть предпринимателя и миллиардера Илона Маска Х является решающим испытанием. Об этом на своей странице в Х заявил Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это решающее испытание», — написал Дмитриев.

5 декабря Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала социальную сеть X, которая принадлежит Маску, на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом.

Миллиардер также призвал распустить Европейский союз (ЕС).