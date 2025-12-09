Реклама

17:40, 9 декабря 2025Из жизни

Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

В Канаде нашли домашнего кота, который пять месяцев выживал в горах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Qivegg / Shutterstock / Fotodom

Домашний кот по кличке Шэдоу воссоединится с семьей в США после побега в канадских горах. Об этом пишет CBC.

Хозяин Шэдоу — Джереми Бартон — прилетел с ним из Америки в Канаду, чтобы отдохнуть в парке Лиард-Хот-Спрингс. Когда они ехали обратно, кот неожиданно сбежал. Несколько часов Бартон искал питомца в горах, звал его и приманивал миской с едой — все тщетно. Ему пришлось вернуться домой одному и рассказать грустную новость сыновьям. «Они оба плакали пару дней», — рассказал Бартон.

Сотрудники парка нашли Шэдоу спустя пять месяцев, все это время он выживал в горах. Осмотр показал, что кот полностью здоров. Оставалось понять, как доставить Шэдоу в другую страну. Помочь с этим вызвалась пара местных жителей.

Брюс Косуги и Кристин Сазерленд тоже отдыхали в Лиард-Хот-Спрингс, когда узнали о судьбе кота. Оба они из Канады, но решили помочь с доставкой любимого питомца Бартону.

Сначала пара проехала 690 километров до своего родного города Форт-Сент-Джон. Все это время Сазерленд держала Шэдоу на коленях, а Косуги сидел в маске, чтобы защититься из-за сильной аллергии на кошек. Сейчас Кристин готовится вылететь с котом в США, где их встретит Бартон.

Хозяин кота искренне благодарен своим новым канадским друзьям. Он пообещал, что не забудет их доброты.

Ранее сообщалось, что в США сбежавший кот воссоединился с хозяевами спустя пять лет разлуки. Волонтеры нашли его в двух тысячах километров от дома.

