Два столичных аэропорта сняли ограничения на полеты

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты, об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Два столичных аэропорта принимали и выпускали рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование воздушного пространства.

В период действия ограничений на запасной аэродром из Домодедово был направлен один самолет.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее в Шереметьево перестали принимать и выпускать самолеты. План «Ковер» ввели для обеспечения безопасности. Сотрудники аэродрома предупредили пассажиров о корректировке графика полетов и увеличении времени ожидания рейсов.