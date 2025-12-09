Аэропорт Москвы перестал принимать и выпускать самолеты

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием самолетов

В воздушной гавани Москвы ввели временные ограничения. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

В Шереметьево перестали принимать и выпускать самолеты. План «Ковер» ввели для обеспечения безопасности. Сотрудники аэродрома предупредили пассажиров о корректировке графика полетов и увеличении времени ожидания рейсов. «Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», — сообщили представители столичной авиагавани.

Ранее временные ограничения вводили в аэропорту Чебоксар. Меры безопасности также действовали в Тамбове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Краснодаре и Волгограде.