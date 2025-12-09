Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:56, 9 декабря 2025Путешествия

Аэропорт Москвы перестал принимать и выпускать самолеты

В Шереметьево ввели временные ограничения на прием самолетов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В воздушной гавани Москвы ввели временные ограничения. Об этом сообщает Telegram-канал аэропорта.

В Шереметьево перестали принимать и выпускать самолеты. План «Ковер» ввели для обеспечения безопасности. Сотрудники аэродрома предупредили пассажиров о корректировке графика полетов и увеличении времени ожидания рейсов. «Ситуация в пассажирских терминалах спокойная», — сообщили представители столичной авиагавани.

Ранее временные ограничения вводили в аэропорту Чебоксар. Меры безопасности также действовали в Тамбове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Краснодаре и Волгограде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал клокочущую ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Каллас пригрозила Китаю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok