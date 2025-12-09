Реклама

В российском аэропорту ввели временные ограничения

В Росавиации заявили, что аэропорт Чебоксар приостановил полеты
Марина Совина
Фото: Reuters

В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко заявил, что в российском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в публикации.

Ранее почти спустя два часа ограничения сняли в аэропорту Калуги. Меры продолжают действовать в аэропортах: Тамбова, Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара и Волгограда.

