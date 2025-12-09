Экс-постпред США при НАТО оценила действия Трампа по Украине

Экс-постпред США при НАТО Смит: Действия Трампа не приблизили мир на Украине

Экс-постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что действия администрации американского президента Дональда Трампа не приблизили мир на Украине. Об этом она сказала в эфире Bloomberg.

Смит, занимавшая должность постоянного представителя США при НАТО во время администрации экс-президента Джо Байдена, отметила, что в последнее время прошло много встреч для обсуждения деталей плана по мирному урегулированию.

«Но, несмотря на всю эту активность, не похоже, что мы стали ближе к миру на Украине. У нас по-прежнему нет компромисса между Россией и Украиной», — добавила она.

Главным камнем преткновения является вопрос территорий, указала экс-постпред США.

«Поэтому, к сожалению, после всех этих встреч на высоком уровне трудно увидеть перспективу какого-то прорыва между Москвой и Киевом», — заключила Смит.

Ранее Джулианн Смит раскритиковала план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Она заявила, что для его подготовки было вложено «мало усилий», а украинский лидер Владимир Зеленский не согласится принять указанные условия.