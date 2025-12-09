Экс-турагент продавала россиянам несуществующие туры в ОАЭ и заработала 700 тысяч рублей

Экс-турагент из Черкесска продавала россиянам несуществующие туры в ОАЭ

Российский экс-турагент продавала соотечественникам несуществующие туры в ОАЭ и заработала на своих мошеннических действиях порядка 700 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

По данным правоохранителей, жительница Черкесска прежде работала в туристическом агентстве, а после ухода оттуда сама искала клиентов через мессенджеры. Она предлагала им путевки в популярную арабскую страну и убеждала отправить ей деньги, не подписав при этом документов. Получив средства, преступница тратила их на личные нужды.

Известно, что одна потерпевшая потеряла 500 тысяч рублей, а три другие — по 65 тысяч рублей. В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

Ранее другой турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. 32-летняя жительница города Искитима Новосибирской области продавала туры по России и в другие страны с января по октябрь 2024 года.