10:08, 9 декабря 2025Мир

Европейские лидеры и Зеленский раскрыли критический момент для Украины

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adrian Dennis / Reuters

На встрече президента Украины Владимир Зеленский с европейскими лидерами выявили критический для Украины момент. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера.

По итогам переговоров премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Зеленский подчеркнули необходимость справедливого и прочного мира на Украине, который включает в себя надежные гарантии безопасности, а также использования замороженных российских активов в качестве кредита для Киева.

«После личной встречи квартет провел телефонную беседу с другими европейскими лидерами, в ходе которой все согласились, что настал "критический момент" для усиления поддержки Украины и усиления "экономического давления на [президента России Владимира] Путина"», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Мерц и другие европейские лидеры уговаривали Зеленского не соглашаться на мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Уточняется, что они отговаривали его от заключения сделки без четких гарантий от США.

