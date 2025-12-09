Реклама

Фон дер Ляйен сделала заявление о будущей поддержке Украины

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжает свою политику в вопросе поддержки Украины. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте социальной сети Х.

«В то время, как мирные переговоры продолжаются, ЕС по-прежнему решительно поддерживает Украину. Наши предложения по финансированию [Киева] находятся на рассмотрении. Мы подтвердили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Евросоюз остается непоколебимым и приверженным своим принципам», — написала глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, Украина является «первой линией обороны ЕС», поэтому безопасность страны должна быть гарантирована в долгосрочной перспективе. Она добавила, что по этой причине Европа «продолжит вносить свой вклад во все усилия по достижению справедливого и прочного мира» для Киева.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские лидеры уговаривали Зеленского не соглашаться на мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Издание отмечает, что «до сих пор остается неясным», каким образом европейцы могли бы повлиять на исход переговоров по украинскому урегулированию.

