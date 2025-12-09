Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 9 декабря 2025Мир

Глава МИД Венгрии объяснил решение ЕС игнорировать коррупцию на Украине

Сийярто: Коррупция в Брюсселе объясняет игнорирование ЕС коррупции на Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Коррупция, которая существует в Брюсселе, объясняет, почему Европейский союз (ЕС) не поднял вопрос о коррупции на Украине. Об этом в интервью RT заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен причинила за время нахождения на своем посту Европе больше вреда, чем кто-либо другой. «Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным, чем раньше», — обратил внимание дипломат.

В своей оценке Сийярто отметил, что глава ЕК полностью отвела внимание от таких ключевых вопросов, как европейская конкурентоспособность, мир на континенте и значимая роль ЕС в мировой политике и экономике.

Сийярто напомнил и про уголовные дела, возбужденные против ряда бывших еврочиновников. Речь идет об обвинениях в отмывании средств, предъявленных Дидье Рейндерсу, а также о коррупционных обвинениях в адрес экс-главе дипслужбы ЕС Федерики Могерини и бывшему генсеку ведомства Стефано Саннино.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, венгры заинтересованы в мире. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал Зеленского организатором цирка и призвал его провести выборы. Что он сказал о будущем Крыма и Европы?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Путин высказался о завершении СВО

    Звезду «Слуги народа» ликвидировали в зоне СВО

    Путин рассказал о своих поездках по Москве «по-тихому»

    Мировому рынку нефти предсказали «суперизбыток»

    Боец СВО под обстрелами вытаскивал с поля боя дезориентированного сослуживца с ранением

    Турист задолжал роскошному отелю 1,5 миллиона рублей и сбежал

    Глава МИД Венгрии объяснил решение ЕС игнорировать коррупцию на Украине

    В России оценили обстановку на границе Украины и Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok