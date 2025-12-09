Сийярто: Коррупция в Брюсселе объясняет игнорирование ЕС коррупции на Украине

Коррупция, которая существует в Брюсселе, объясняет, почему Европейский союз (ЕС) не поднял вопрос о коррупции на Украине. Об этом в интервью RT заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам министра, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен причинила за время нахождения на своем посту Европе больше вреда, чем кто-либо другой. «Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным, чем раньше», — обратил внимание дипломат.

В своей оценке Сийярто отметил, что глава ЕК полностью отвела внимание от таких ключевых вопросов, как европейская конкурентоспособность, мир на континенте и значимая роль ЕС в мировой политике и экономике.

Сийярто напомнил и про уголовные дела, возбужденные против ряда бывших еврочиновников. Речь идет об обвинениях в отмывании средств, предъявленных Дидье Рейндерсу, а также о коррупционных обвинениях в адрес экс-главе дипслужбы ЕС Федерики Могерини и бывшему генсеку ведомства Стефано Саннино.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия дорого расплатилась за конфликт на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, венгры заинтересованы в мире. Он также призвал одуматься тех, кто препятствовал мирному урегулированию конфликта на Украине.