Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:28, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Гоблин оценил блокировку Roblox

Блогер Пучков пожалел детей после блокировки в России игры Roblox
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Katya Rekina / Shutterstock / Fotodom

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik оценил блокировку в России популярной у детей и подростков игры Roblox. Запись эфира доступна во «ВКонтакте».

Пучков назвал Roblox главной детской игрой. «Для ребенка это целый мир, в общем-то, как и любая игрушка, только это еще глубже, потому что он там что-то строит, налаживает связи. Для него это целый мир, а вы взяли и выключили», — сказал он и добавил, что ему жаль детей в этой ситуации.

Кроме того, Гоблин описал ограничение доступа в России к некоторым ресурсам словами «отрезание хвоста кошки по кусочкам». По мнению блогера, политика относительно блокировок платформ должна быть более целенаправленной и единой.

Материалы по теме:
Поколение альфа: описание, особенности, ценности современных детей. Чем альфа отличаются от зумеров и чего от них ждать
Поколение альфа: описание, особенности, ценности современных детей.Чем альфа отличаются от зумеров и чего от них ждать
13 ноября 2025
«Ад, кишащий педофилами» Что на самом деле происходит в онлайн-игре Roblox, которая популярна у российских детей?
«Ад, кишащий педофилами»Что на самом деле происходит в онлайн-игре Roblox, которая популярна у российских детей?
15 ноября 2025

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что за последние дни получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей на фоне блокировок некоторых онлайн-ресурсов. По ее словам, введенные ограничения не решают проблему безопасности детей.

О блокировке Roblox стало известно 3 декабря. Как заявили в Роскомнадзоре, среди прочего на платформе размещались призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры Долиной

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Журова оценила требование Украины отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    Москвичам назвали время прихода морозов

    В ОДКБ рассказали о военных поставках в одну страну

    Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

    Назван лучший смартфон года

    Путин и Трамп вошли в пятерку самых влиятельных людей по версии Politico

    Зимняя куртка спасла туриста от ножевого ранения в США

    Россиянам раскрыли золотое правило для каждого приема пищи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok