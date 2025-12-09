Гоблин оценил блокировку Roblox

Блогер Пучков пожалел детей после блокировки в России игры Roblox

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik оценил блокировку в России популярной у детей и подростков игры Roblox. Запись эфира доступна во «ВКонтакте».

Пучков назвал Roblox главной детской игрой. «Для ребенка это целый мир, в общем-то, как и любая игрушка, только это еще глубже, потому что он там что-то строит, налаживает связи. Для него это целый мир, а вы взяли и выключили», — сказал он и добавил, что ему жаль детей в этой ситуации.

Кроме того, Гоблин описал ограничение доступа в России к некоторым ресурсам словами «отрезание хвоста кошки по кусочкам». По мнению блогера, политика относительно блокировок платформ должна быть более целенаправленной и единой.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что за последние дни получила 63 тысячи писем от школьников, студентов и их родителей на фоне блокировок некоторых онлайн-ресурсов. По ее словам, введенные ограничения не решают проблему безопасности детей.

О блокировке Roblox стало известно 3 декабря. Как заявили в Роскомнадзоре, среди прочего на платформе размещались призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и материалы, пропагандирующие ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).