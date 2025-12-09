Реклама

11:51, 9 декабря 2025Россия

В российском городе получающим 20 тысяч рублей медикам пришлось самим покупать инвентарь

Врачи Искитимской ЦРБ заявили о нехватке денег, бинтов, ваты и реактивов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В городе Искитиме Новосибирской области медикам, получающим 20 тысяч рублей приходится за свой счет покупать инвентарь, в больнице не хватает реактивов, водителей и многого другого. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Как рассказали изданию сотрудники центральной районной больницы (ЦРБ), администрация без их ведома урезала им заработную плату и стимулирующие выплаты. В итоге медсестры и фельдшеры получают всего по 20-30 тысяч рублей. Кроме того, несмотря на нехватку денег врачам Искитимской ЦРБ пришлось за свой счет покупать все необходимое для работы — от бинтов, ваты и пластырей до моющих средств и туалетной бумаги.

«Расходного материала абсолютно нет, автомобили в ненадлежащем состоянии, водители увольняются. У нас ничего нет. Почему довели нашу маленькую государственную больницу до такого?» — заявила в видеобращении одна из работниц больницы. Медики обратились в Следственный комитет и прокуратуру, и лечебное учреждение пообещали посетить представители регионального Минздрава. К их приезду по туалетным кабинкам разложили небольшие мотки туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что в Дагестане перебои со светом парализовали работу медиков.

