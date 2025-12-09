Итальянский банк начал процесс ухода из России

«Ъ»: Итальянская Unicredit Group начала процесс сворачивания бизнеса в России

Итальянская Unicredit Group начала процесс сворачивания бизнеса в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Коммерсантъ.

Компания «ПР-Лизинг» выкупила у «дочки» Юникредит-банка, которая занимается лизингом различных транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники, промышленного и энергетического оборудования, почти все долгосрочные контракты. Сумма сделки не называется (по оценкам источников, сумма портфеля составляет порядка трех миллиардов рублей), но известно, что она привязана к доллару США. Также компания использовала для покупки выпуск квазивалютных облигаций.

Еще одним свидетельством выхода Unicredit с российского рынка являются перестановки в руководстве Юникредит-банка. Ранее ушел с поста председатель правления Кирилл Жуков-Емельянов, который занимал это место уже пять лет. Помимо него, из банка ушли руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор банка Юлия Петрова.

По мнению источников «Ъ», европейские власти требуют от группы сократить бизнес условно до уровня банка «Интеза» — российская «дочка» итальянской Intesa ранее сократила объем активов на 17,7 процента. «Европейские банки пытаются сохранить бизнес в России, но им приходится все активнее его сокращать», — пояснил глава TopContact Артур Шамилов.

UniCredit находится , под давлением Европейского центробанка и правительства Италии, которые требуют ухода компании из РФ. Ранее Группа сопротивлялась, так как продажа дочерних предприятий привела бы к убыткам, и настаивала на постепенном сворачивании деятельности. В мае UniCredit заявила, что планирует свернуть розничный бизнес в России к середине 2026 года.

