Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 9 декабря 2025Экономика

Итальянский банк начал процесс ухода из России

«Ъ»: Итальянская Unicredit Group начала процесс сворачивания бизнеса в России
Вячеслав Агапов

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Итальянская Unicredit Group начала процесс сворачивания бизнеса в России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Коммерсантъ.

Компания «ПР-Лизинг» выкупила у «дочки» Юникредит-банка, которая занимается лизингом различных транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники, промышленного и энергетического оборудования, почти все долгосрочные контракты. Сумма сделки не называется (по оценкам источников, сумма портфеля составляет порядка трех миллиардов рублей), но известно, что она привязана к доллару США. Также компания использовала для покупки выпуск квазивалютных облигаций.

Еще одним свидетельством выхода Unicredit с российского рынка являются перестановки в руководстве Юникредит-банка. Ранее ушел с поста председатель правления Кирилл Жуков-Емельянов, который занимал это место уже пять лет. Помимо него, из банка ушли руководитель корпоративно-инвестиционного блока Вадим Апархов и операционный директор банка Юлия Петрова.

По мнению источников «Ъ», европейские власти требуют от группы сократить бизнес условно до уровня банка «Интеза» — российская «дочка» итальянской Intesa ранее сократила объем активов на 17,7 процента. «Европейские банки пытаются сохранить бизнес в России, но им приходится все активнее его сокращать», — пояснил глава TopContact Артур Шамилов.

UniCredit находится , под давлением Европейского центробанка и правительства Италии, которые требуют ухода компании из РФ. Ранее Группа сопротивлялась, так как продажа дочерних предприятий привела бы к убыткам, и настаивала на постепенном сворачивании деятельности. В мае UniCredit заявила, что планирует свернуть розничный бизнес в России к середине 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Найдены фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

    НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok