Известный певец пожаловался на отсутствие жилья и попросил квартиру на день рождения

Стас Пьеха пожаловался, что вещи вытесняют его из квартиры

Российский певец Стас Пьеха пожаловался на отсутствие места в квартире и попросил новое жилье на день рождения. Об этом пишет KP.RU.

По словам Пьехи, его нынешняя квартира полностью занята вещами. «Мне негде жить! Вещей столько, что они вытесняют меня из квартир. Хотел купить соседнюю, но не продают. Так что если кто хочет подарить мне жилье на мои 45 — я не против. Я ведь хороший артист», — заявил певец.

Ранее Пьеха рассказал о своем опыте лечения в реабилитационной клинике. Артист признался, что страдал от наркотической зависимости и сначала приезжал в рехаб на три дня, потом на пять и больше.