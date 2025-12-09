Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 9 декабря 2025Ценности

Кайли Дженнер показала на камеру откровенное декольте

Телезвезда Кайли Дженнер показала фото в латексной куртке с откровенным декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница позировала на фоне рождественской елки. Так, она предстала перед камерой в черных брюках и укороченной ярко-красной куртке, выполненной из латексного материала. При этом на размещенных кадрах видно, что под верхним изделием, которое было оформлено глубоким декольте, отсутствовал бюстгальтер.

Эффектный образ знаменитости дополнен прической с выпрямленными прядями и ярким макияжем.

В ноябре российская блогерша и телеведущая Виктория Боня прокомментировала откровенные фото Кайли Дженнер. Тогда экс-участница реалити-шоу «Дом-2» обратила внимание на снимки бизнесвумен в приспущенных плавках от бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Стало известно о негативном отношении администрации США к визиту Зеленского в Лондон

    В США заявили о давлении на Зеленского ради территориальных уступок

    Европу назвали униженной из-за действий США

    Германия отказалась принимать новых беженцев

    Еще в трех российских аэропортах ввели ограничения

    Врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки

    Кайли Дженнер показала на камеру откровенное декольте

    Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok