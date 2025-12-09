Концерты известного музыканта в Европе сорвались из-за России

Словенский музыкант Сашо Гачник пожаловался на отмену концертов в Европе

Словенский музыкант Сашо Гачник пожаловался на отмену концертов в Европе из-за работы в России. Его слова приводит ТАСС.

Гачник отметил, что не боится санкций и в любом случае продолжит свою работу в РФ.

«Я остался без концертов, поскольку, даже если люди поддерживают мои идеи, многие из них просто боятся. Но мне кажется, что все больше людей понимает, о чем идет речь», — сообщил артист.

Гачник был инициатором международной программы «Ради жизни на Земле», которая стартовала с концерта в Музее Победы на Поклонной горе 28 ноября. Также выступления пройдут во Владивостоке, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Ранее культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует получить гражданство Российской Федерации.