Лихачей в России призвали наказывать жестче

Депутат Нилов: Наказывать лихачей при ДТП нужно более жестко

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, согласно которому условия по ОСАГО для виновников дорожно-транспортных происшествий с отягчающими обстоятельствами будут изменены. Документ разработал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик считает, что аварии, связанные с пьяным вождением, отсутствием водительских прав и побегом с места происшествия, даже если материальный ущерб минимален, — «уже не рядовое ДТП, а повод для жестких мер ответственности, в том числе материальных».

Он отметил, что сегодня страховые компании могут предъявлять виновникам подобных аварий регрессные иски (то есть возмещение ущерба пострадавшей стороне, а после взыскать эти средства с виновника через суд), но не обязаны этого делать. Возможность такая есть даже если у водителя имеется полис ОСАГО.

«Считаю, финансовый регресс для таких лихачей должен стать обязательным, чтобы страховые компании при отягчающих обстоятельствах всегда подавали иски к нарушителям. Предлагаемый подход призван минимизировать возможность перекладывания стоимости рисков, связанных с недобросовестными страхователями, на других автовладельцев», — сообщил Нилов.

Кроме того, в Общественной палате предложили ввести отдельное наказание для водителей, которые не оформили ОСАГО и попали в аварию. Автор инициативы подчеркнул, что новый штраф никак не будет связан с санкциями за езду без полиса.