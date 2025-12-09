Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:54, 9 декабря 2025Экономика

Лихачей в России призвали наказывать жестче

Депутат Нилов: Наказывать лихачей при ДТП нужно более жестко
Светлана Ходос
СюжетОСАГО

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, согласно которому условия по ОСАГО для виновников дорожно-транспортных происшествий с отягчающими обстоятельствами будут изменены. Документ разработал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик считает, что аварии, связанные с пьяным вождением, отсутствием водительских прав и побегом с места происшествия, даже если материальный ущерб минимален, — «уже не рядовое ДТП, а повод для жестких мер ответственности, в том числе материальных».

Он отметил, что сегодня страховые компании могут предъявлять виновникам подобных аварий регрессные иски (то есть возмещение ущерба пострадавшей стороне, а после взыскать эти средства с виновника через суд), но не обязаны этого делать. Возможность такая есть даже если у водителя имеется полис ОСАГО.

«Считаю, финансовый регресс для таких лихачей должен стать обязательным, чтобы страховые компании при отягчающих обстоятельствах всегда подавали иски к нарушителям. Предлагаемый подход призван минимизировать возможность перекладывания стоимости рисков, связанных с недобросовестными страхователями, на других автовладельцев», — сообщил Нилов.

Кроме того, в Общественной палате предложили ввести отдельное наказание для водителей, которые не оформили ОСАГО и попали в аварию. Автор инициативы подчеркнул, что новый штраф никак не будет связан с санкциями за езду без полиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Найдены фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

    НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok