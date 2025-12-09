Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

Лукашенко задался вопросом о визите западных политиков к психиатру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом о визите западных политиков к психиатру. Об этом пишет БелТА.

Так Лукашенко отреагировал на заявления представителей Запада о готовности разобрать железнодорожные пути для прекращения отношений с Минском. Он подчеркнул, что это демонстрирует усиленное нагнетание темы с якобы угрозой из Белоруссии.

«Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, — пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», — возмутился белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке Запада к войне. Он указал, что расходы стран НАТО на оборону в 2025 году составили около 1,6 триллиона долларов.