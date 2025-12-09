Малышева захотела вызвать скорую гостю «Жить здорово!»

Малышева захотела вызвать скорую мужчине с высоким давлением в «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева захотела вызывать скорую помощь одному из гостей программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В одной из частей программы ведущие тестировали «умные» кольца, измеряющие артериальное давление и другие показатели здоровья. Чтобы проверить, как работает гаджет, Малышева пригласила гостя из студии. Сначала мужчине измерили давление с помощью кольца, а затем — с помощью тонометра.

Первые измерения показали, что давление мужчины составляет 110 на 73 миллиметра ртутного столба, а вторые — 174 на 112 миллиметров ртутного столба. «Мы сейчас попросим наших докторов молодых забрать мужчину, положить его, перемерить через полчаса давление и решить, что мы делаем. Вызываем скорую?» — отреагировала Малышева.

Она добавила, что ошибка при измерении давления, которую допускают такие кольца, может стоить человеку жизни.

