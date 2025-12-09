Мерц признал неудачным свое заявление о мигрантах в Германии

Мерц назвал неудачными слова о влиянии проблемы миграции на облик городов в ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в политической программе телеканала ARD «Арена» признал, что его слова о влиянии проблемы миграции на облик городов были не совсем удачными. Об этом сообщает ТАСС.

Мерц подчеркнул, что, возможно, ему стоило раньше объяснить свои слова о миграции. Он заверил, что сейчас высказался бы на эту тему иначе.

При этом канцлер Германии указал, что в стране есть полностью заброшенные города. «Это как-то связано с тем, что я сказал. И мы должны это изменить», — призвал он.

Ранее Мерц заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике. Он пожаловался на их наличие в «облике немецких городов». При этом Мерц добавил, что глава МВД сейчас активно работает над расширением возможности депортаций нелегальных мигрантов.