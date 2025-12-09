Месси впервые в истории MLS во второй раз подряд признали самым ценным игроком сезона

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси во второй раз подряд признан самым ценным игроком сезона в cевероамериканской Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщается на сайте турнира.

Ранее аргентинца признали лучшим по итогам прошлого сезона. Один и тот же футболист впервые в истории MLS получил звание MVP (Most Valuable Player — «самый ценный игрок») два года подряд.

7 декабря «Интер Майами» с Месси впервые в истории стал чемпионом MLS. В финальном матче клуб из Майами обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1.

Месси в минувшем сезоне провел в общей сложности 34 матча в регулярном чемпионате и плей-офф MLS. На его счету 35 голов и 23 результативные передачи.