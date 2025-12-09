Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:48, 9 декабря 2025Спорт

Месси впервые в истории MLS во второй раз подряд признали самым ценным игроком сезона

Лионеля Месси во второй раз подряд признали самым ценным игроком сезона в MLS
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси во второй раз подряд признан самым ценным игроком сезона в cевероамериканской Главной лиге футбола (MLS). Об этом сообщается на сайте турнира.

Ранее аргентинца признали лучшим по итогам прошлого сезона. Один и тот же футболист впервые в истории MLS получил звание MVP (Most Valuable Player — «самый ценный игрок») два года подряд.

7 декабря «Интер Майами» с Месси впервые в истории стал чемпионом MLS. В финальном матче клуб из Майами обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1.

Месси в минувшем сезоне провел в общей сложности 34 матча в регулярном чемпионате и плей-офф MLS. На его счету 35 голов и 23 результативные передачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Кэти Перри выступила на сцене в оголяющих тело доспехах

    Больше половины Киева осталось без электричества

    У принца Гарри заподозрили проблемы с деньгами

    Четвертый за день БПЛА сбили на подлете к Москве

    В российском регионе впервые прооперировали ребенка с редким диагнозом

    Пропавшую 33-летнюю модель нашли в Москве в тяжелом состоянии

    Известная российская журналистка назвала Якубовича «серьезным напряженным дедом»

    Google снова выпустит умные очки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok