«Интер Майами» с Месси впервые стал чемпионом MLS

Футбольный клуб «Интер Майами», капитаном которой сейчас выступает аргентинский футболист Лионель Месси, впервые смог стать чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает РИА Новости.
В финальном матче MLS клуб из Майами обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1. Первый гол в ворота «Ванкувера» забил их защитник Эдиер Окампо на 8-й минуте встречи. Затем голами отметились Родриго Де Пауль (71-я минута) и Тадео Альенде (90+6). В обоих случаях голевую передачу отдал Месси.
Ворота «Интер Майами» удалось поразить Али Ахмеду на 60-й минуте.
Ранее сообщалось, что Месси установил мировой рекорд по результативным передачам.