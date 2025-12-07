Реклама

01:32, 7 декабря 2025Спорт

«Интер Майами» с Месси впервые стал чемпионом MLS

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Футбольный клуб «Интер Майами», капитаном которой сейчас выступает аргентинский футболист Лионель Месси, впервые смог стать чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном матче MLS клуб из Майами обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1. Первый гол в ворота «Ванкувера» забил их защитник Эдиер Окампо на 8-й минуте встречи. Затем голами отметились Родриго Де Пауль (71-я минута) и Тадео Альенде (90+6). В обоих случаях голевую передачу отдал Месси.

Ворота «Интер Майами» удалось поразить Али Ахмеду на 60-й минуте.

Ранее сообщалось, что Месси установил мировой рекорд по результативным передачам.

