Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 9 декабря 2025Россия

Минобороны России привело новые данные о крушении военно-транспортного самолета

Минобороны России: Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в безлюдном районе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в безлюдном районе Ивановской области. Эти и другие подробности о крушении борта привели в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для установления обстоятельств катастрофы к месту крушения вылетает комиссия Воздушно-космических сил России.

О крушении воздушного судна в российском регионе стало известно 9 декабря. Катастрофа произошла в Фурмановском районе области. Фрагменты борта начали находить на воде в районе Уводьского водохранилища.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван способ похудеть к праздникам без диет и спорта

    Российская авиакомпания анонсировала распродажу билетов с 50-процентными скидками

    Оправдывающий террористов ради раскрутки своего канала россиянин выслушал приговор

    Россиян предупредили об опасных способах облегчения острой боли в спине

    Путин назначил нового замглавы МИД

    В России высказались о ходе переговоров по Украине

    Мировой экономике спрогнозировали «эффект храповика»

    Упавший под Иваново военно-транспортный самолет «Антей» разрушился на части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok