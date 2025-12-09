Минобороны России привело новые данные о крушении военно-транспортного самолета

Минобороны России: Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в безлюдном районе

Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в безлюдном районе Ивановской области. Эти и другие подробности о крушении борта привели в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Самолет упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для установления обстоятельств катастрофы к месту крушения вылетает комиссия Воздушно-космических сил России.

О крушении воздушного судна в российском регионе стало известно 9 декабря. Катастрофа произошла в Фурмановском районе области. Фрагменты борта начали находить на воде в районе Уводьского водохранилища.