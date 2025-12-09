Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 9 декабря 2025Мир

В США рассказали об отношении Трампа к урегулированию по Украине

Разрешение конфликта России и Украины назвали важнейшим приоритетом для Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Разрешение конфликта России и Украины остается важнейшим приоритетом для американского президента Дональда Трампа, заявила заместитель представителя США при ООН Дженнифер Лосетта. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон работает на всех уровнях, чтобы добиться урегулирования конфликта.

«Прекращение российско-украинской войны остается важнейшим приоритетом для президента Трампа», — подчеркнула она.

Ранее Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым. По его словам, он предполагал, что конфликт между Россией и Украиной будет легче разрешить, чем оказалось на самом деле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию

    Стало известно о гибели в ВСУ целыми семьями

    Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине

    Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

    Двух российских баскетболистов дисквалифицировали на два года за ставки

    Раскрыто число похороненных за неделю солдат ВСУ в одном украинском регионе

    Стало известно о гибели служившего по «молодежному контракту» бойца ВСУ

    Стало известно о личном желании Трампа вовлечь своего зятя в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok