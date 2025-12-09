В США рассказали об отношении Трампа к урегулированию по Украине

Разрешение конфликта России и Украины назвали важнейшим приоритетом для Трампа

Разрешение конфликта России и Украины остается важнейшим приоритетом для американского президента Дональда Трампа, заявила заместитель представителя США при ООН Дженнифер Лосетта. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон работает на всех уровнях, чтобы добиться урегулирования конфликта.

«Прекращение российско-украинской войны остается важнейшим приоритетом для президента Трампа», — подчеркнула она.

Ранее Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной тяжелым. По его словам, он предполагал, что конфликт между Россией и Украиной будет легче разрешить, чем оказалось на самом деле.