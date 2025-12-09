Реклама

12:16, 9 декабря 2025Из жизни

Монеты времен крестовых походов нашли в неожиданном месте

В Хорватии нашли редчайший клад из 56 французских серебряных монет XI века
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @arheoloskiosijek

В Хорватии археологи обнаружили клад из 56 серебряных монет времен Первого крестового похода, который был в неожиданном месте. Об этом сообщает Greek Reporter.

Клад серебряных монет XI века нашли в историческом регионе Баранья. Эти места известны находками времен Римской империи, однако археологи не ожидали найти там средневековый клад. Ученые отметили, что находки времен Первого крестового похода крайне редко встречаются так далеко от побережья Средиземного моря.

Археолог Домагой Дуймич заявил, что серебряные монеты этого периода редко попадаются даже на территории Франции, где чеканились, так как в те времена серебро было дефицитным материалом. Так что обнаружить целый клад в глубине континента — невероятная удача. Некоторые специалисты уже назвали эту находку одной из важнейших в истории европейской нумизматики.

По мнению историков, клад доказывает, что через территорию современной Хорватии пролегал один из путей крестоносцев и паломников, которые двигались в сторону Константинополя и Леванта. Теперь ученые пытаются установить, каким образом столь ценные монеты оказались в земле. Рассматриваются версии, что они могли быть спрятаны от разбойников или потеряны группой паломников.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии старинные монеты, случайно найденные в саду, продали на аукционе в два раза дороже, чем планировали. Клад обнаружили супруги из британской деревни Милфорд-он-Си еще в 2020 году.

