Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 9 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

У побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: РИА Новости

У побережья Курильских островов Сахалинской области в ночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 7,6. О стихийном бедствии в российском регионе со ссылкой на сейсмическую станцию «Южно-Сахалинск» сообщило агентство ТАСС.

«Могли ощутить на Южных Курильских островах до 4 баллов», — сказано в сообщении. Сейсмологи уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.

Ранее в этот же день директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал, что землетрясение в Японии магнитудой 7,6, произошедшее накануне, не может вызвать угрозу цунами на Камчатке. При этом специалист отметил, что на полуострове продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Малышева захотела вызвать скорую гостю «Жить здорово!»

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за десерта

    Ольга Серябкина разместила фото в прозрачном платье

    «Союз МС-27» с американцем приземлился

    Тревел-блогерша раскрыла истинное отношение иностранцев к россиянам

    Российские склады забили иностранным алкоголем

    На Украине обвинили США в отрыве Зеленского от Евросоюза

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok