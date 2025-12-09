Мощное землетрясение произошло в российском регионе

У побережья Курильских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

У побережья Курильских островов Сахалинской области в ночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 7,6. О стихийном бедствии в российском регионе со ссылкой на сейсмическую станцию «Южно-Сахалинск» сообщило агентство ТАСС.

«Могли ощутить на Южных Курильских островах до 4 баллов», — сказано в сообщении. Сейсмологи уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 20 километров.

Ранее в этот же день директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров рассказал, что землетрясение в Японии магнитудой 7,6, произошедшее накануне, не может вызвать угрозу цунами на Камчатке. При этом специалист отметил, что на полуострове продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля.