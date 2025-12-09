Реклама

06:10, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

Мужчина жестоко отомстил соседке за неправильную парковку

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ededchechine / Freepik

Пользователь Reddit с ником Crackhead_trump рассказал о жестокой мести своей соседке. По словам мужчины, та во время парковки регулярно задевала розы, растущие на краю его участка.

«Первые несколько раз я закрывал на это глаза, потому что не хотел проблем с соседкой, но после десятого раза я установил в качестве препятствия на своей подъездной дорожке три высоких кирпича, после чего залил их бетоном. По моей задумке, они помешали бы женщине заезжать при парковке в мой двор и портить цветы. Но не прошло пары недель, как она выбила ​​их из земли», — пожаловался автор.

Мужчина вернул преграду на место, но соседка продолжала сбивать ее раз за разом. Тогда он решил модифицировать препятствие: он снова залил кирпичи цементом, но на этот раз добавил небольшие тонкие гвозди.

«Вечером во время парковки она снова врезалась в кирпичи, не обратив на это внимания. Следующим утром, когда она собиралась уезжать, оба ее задних колеса оказались спущенными. Увидев торчащие гвозди, она разозлилась и позвонила в полицию, заявив, что я повредил ее машину. Однако те ничем не смогли ей помочь, ведь ее машина стояла в этот момент в моем дворе», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit элегантно отомстил полному незнакомцу за ужасную парковку. Автор посетовал, что расстояние между двумя машинами оказалось настолько маленьким, что ему пришлось забираться внутрь через пассажирское сиденье.

