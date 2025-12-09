Мужчина жестоко отомстил соседке за неправильную парковку

Пользователь Reddit с ником Crackhead_trump рассказал о жестокой мести своей соседке. По словам мужчины, та во время парковки регулярно задевала розы, растущие на краю его участка.

«Первые несколько раз я закрывал на это глаза, потому что не хотел проблем с соседкой, но после десятого раза я установил в качестве препятствия на своей подъездной дорожке три высоких кирпича, после чего залил их бетоном. По моей задумке, они помешали бы женщине заезжать при парковке в мой двор и портить цветы. Но не прошло пары недель, как она выбила ​​их из земли», — пожаловался автор.

Мужчина вернул преграду на место, но соседка продолжала сбивать ее раз за разом. Тогда он решил модифицировать препятствие: он снова залил кирпичи цементом, но на этот раз добавил небольшие тонкие гвозди.

«Вечером во время парковки она снова врезалась в кирпичи, не обратив на это внимания. Следующим утром, когда она собиралась уезжать, оба ее задних колеса оказались спущенными. Увидев торчащие гвозди, она разозлилась и позвонила в полицию, заявив, что я повредил ее машину. Однако те ничем не смогли ей помочь, ведь ее машина стояла в этот момент в моем дворе», — заключил автор.

