08:56, 9 декабря 2025

На Украине обвинили США в отрыве Зеленского от Евросоюза

Axios: США пытаются оторвать Зеленского от ЕС, чтобы еще сильнее давить на него
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Toby Melville / Reuters

На Украине считают, что США пытаются оторвать президента Владимира Зеленского от союзников из Евросоюза (ЕС), чтобы еще сильнее давить на него. Об этом в беседе с Axios заявил неназванный украинский чиновник.

«Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы они могли оказывать на него более эффективное давление», — говорится в публикации.

В разговоре с изданием чиновник подчеркнул, что Зеленский не может принимать решения по переговорам без консультаций с европейскими партнерами.

Ранее стало известно, что новая версия мирного плана Вашингтона, обсуждавшаяся в ходе телефонного звонка Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, включала в себя более жесткие условия.

