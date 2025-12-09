На Украине обвинили США в отрыве Зеленского от Евросоюза

Axios: США пытаются оторвать Зеленского от ЕС, чтобы еще сильнее давить на него

На Украине считают, что США пытаются оторвать президента Владимира Зеленского от союзников из Евросоюза (ЕС), чтобы еще сильнее давить на него. Об этом в беседе с Axios заявил неназванный украинский чиновник.

«Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы они могли оказывать на него более эффективное давление», — говорится в публикации.

В разговоре с изданием чиновник подчеркнул, что Зеленский не может принимать решения по переговорам без консультаций с европейскими партнерами.

Ранее стало известно, что новая версия мирного плана Вашингтона, обсуждавшаяся в ходе телефонного звонка Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, включала в себя более жесткие условия.