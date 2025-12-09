Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:26, 9 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

Axios: Новая версия мирного плана США по Украине включала более жесткие условия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Новая версия мирного плана Вашингтона, обсуждавшаяся в ходе телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа, включала более жесткие условия по уступкам территории. Об этом в беседе с Axios заявил неназванный украинский чиновник.

«Украинский чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье»,  —  говорится в публикации.

Как именно в новом плане США были ужесточены условия, не уточняется. Чиновник также пожаловался, что при этом мирный план совершенно не прояснял вопрос гарантий безопасности Украины со стороны США.

Ранее посол МИД России Родион Мирошников заявил, что Украина и ее европейские партнеры прикладывают усилия, чтобы сорвать переговорный процесс по мирному плану США. По словам дипломата, Киев и Брюссель намерены в будущем обвинить Москву в отказе от урегулирования конфликта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Британия призовет Европу объединиться против «российской киберугрозы»

    Ротенберг не вызвал игроков СКА в сборную Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok