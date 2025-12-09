На Украине заявили об ужесточении условий мирного плана США по территориям

Axios: Новая версия мирного плана США по Украине включала более жесткие условия

Новая версия мирного плана Вашингтона, обсуждавшаяся в ходе телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника лидера США Стивена Уиткоффа, включала более жесткие условия по уступкам территории. Об этом в беседе с Axios заявил неназванный украинский чиновник.

«Украинский чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье», — говорится в публикации.

Как именно в новом плане США были ужесточены условия, не уточняется. Чиновник также пожаловался, что при этом мирный план совершенно не прояснял вопрос гарантий безопасности Украины со стороны США.

Ранее посол МИД России Родион Мирошников заявил, что Украина и ее европейские партнеры прикладывают усилия, чтобы сорвать переговорный процесс по мирному плану США. По словам дипломата, Киев и Брюссель намерены в будущем обвинить Москву в отказе от урегулирования конфликта.