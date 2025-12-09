Реклама

Мир
05:48, 9 декабря 2025Мир

В МИД России обвинили Украину и Европу в попытке сорвать урегулирование

Мирошник: Украина и европейские партнеры пытаются сорвать переговорный процесс
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина и ее европейские партнеры прикладывают усилия, чтобы сорвать переговорный процесс по мирному плану США и в дальнейшем обвинить в этом Россию. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

Дипломат считает, что сейчас существует два варианта развития событий: либо декларируемый Вашингтоном подход подойдет и в дальнейшем его можно будет адаптировать к задачам, которые сформулирует Москва, либо в конечном счете он станет неприемлемым.

«Европа как раз и пытается таким образом трансформировать этот подход, чтобы сделать Россию виноватой в срыве миротворческого процесса. При том, что главными противниками миротворчества являются именно европейцы и Украина», — отметил Мирошник.

Он также подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной в стамбульском формате, однако для этого нужна соответствующая основа.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана.

