На Украине признали Екатерину II пропагандой российского империализма

Институт нацпамяти Украины признал Екатерину II пропагандой росимпериализма

Институт национальной памяти Украины признал Екатерину II лицом, которое якобы пропагандирует «символику российской имперской политики». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого он назвал символом российского империализма русского адмирала Федора Ушакова.

В ноябре ИНП Украины обозначил символом российского империализма и запретил движение декабристов. Их память также не должна проявляться на украинских улицах. В список Института также внесли адмирала Павла Нахимова, императоров Николая І и Николая ІІ, полководца Александра Суворова и императора Петра І.