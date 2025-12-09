Реклама

Бывший СССР
07:53, 9 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признали Екатерину II пропагандой российского империализма

Институт нацпамяти Украины признал Екатерину II пропагандой росимпериализма
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Институт национальной памяти Украины признал Екатерину II лицом, которое якобы пропагандирует «символику российской имперской политики». Об этом сообщает РИА Новости.

До этого он назвал символом российского империализма русского адмирала Федора Ушакова.

В ноябре ИНП Украины обозначил символом российского империализма и запретил движение декабристов. Их память также не должна проявляться на украинских улицах. В список Института также внесли адмирала Павла Нахимова, императоров Николая І и Николая ІІ, полководца Александра Суворова и императора Петра І.

