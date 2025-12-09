Реклама

Мир
12:05, 9 декабря 2025Мир

На Западе призвали слушаться «папочку Трампа»

Финский политик Мема про мирные усилия Трампа: Мы должны слушаться папочку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Западу следует поддерживать мирные усилия президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы должны прислушаться к папочке», — написал политик, имея в виду американского главу.

Ранее Мема заявил, что лидеры стран Европейского союза ведут их к войне с Россией. По словам политика, Россия готова к войне, если НАТО нанесет превентивный удар. Он подчеркнул, что опасная риторика обостряется очень быстро.

