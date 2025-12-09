Реклама

На Западе раскрыли степень ознакомления Зеленского с планом Трампа

Виктория Кондратьева
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский даже не читал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией», — отметил он.

По словам финского политика, глава Украины пытается выиграть время для продолжения боевых действий. Он подчеркнул, что Зеленский является угрозой как для Украины, так и для Европы.

Ранее стало известно, что некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине. Отмечается, что европейцы советуют Зеленскому «проявлять осторожность и терпение», что вызывает возмущение в Вашингтоне.

