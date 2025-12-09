Политик Мема: Зеленский даже не читал предложенный Трампом план по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский даже не читал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией», — отметил он.

По словам финского политика, глава Украины пытается выиграть время для продолжения боевых действий. Он подчеркнул, что Зеленский является угрозой как для Украины, так и для Европы.

Ранее стало известно, что некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине. Отмечается, что европейцы советуют Зеленскому «проявлять осторожность и терпение», что вызывает возмущение в Вашингтоне.