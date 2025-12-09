Аналитик Кошкович: Зеленский может вывести войска из Донбасса прямо сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский может вывести украинские войска из Донбасса прямо сейчас, ничего не дожидаясь. С таким заявлением выступил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кошковича, Зеленский пытается сорвать мирное соглашение с Россией, чтобы выиграть время. Украинский лидер, отмечает аналитик, хочет затянуть мирный процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе США и американские ястребы смогут «каким-то образом саботировать» усилия главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас», — добавил он.

Ранее Трамп поделился, что его предложение по мирному урегулированию российско-украинского конфликта понравилось команде Зеленского. «Его людям это предложение очень понравилось», — заметил хозяин Белого дома.